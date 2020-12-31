Kim Milyoner İster'de Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Kut'u gülümseten Fatih Terim sorusu: Bakın cevabı neymiş...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümüyle yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. Yılbaşı özel programının konuklarında biri de ünlü şarkıcı Burak Kut'tu. Neşeli anların eksik olmadığı yarışmada geceye Fatih Terim ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Burak Kut'a sorulan ve ekranları başındakileri güldüren Fatih Terim sorusu...
31.12.2020 21:57
- Son Güncelleme: 31.12.2020 22:09
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