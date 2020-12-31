Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Evcen'in kırmızı rujlu bu fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımına 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Fahriye Evcen ve ekranlarda makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin en doğal halleri...