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Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı, kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...Yeni yıla saatler kala ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kırmızı rujlu fotoğrafına Instagram'dan 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı. İşte makyajlı haliyle görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin makyajlı ve makyajsız halleri...

31.12.2020 17:56 - Son Güncelleme: 31.12.2020 18:19
Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Evcen'in kırmızı rujlu bu fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımına 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Fahriye Evcen ve ekranlarda makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin en doğal halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

TUVANA TÜRKAY

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

BERGÜZAR KOREL

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

BURCU ESMERSOY

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...

DEMET ÖZDEMİR

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