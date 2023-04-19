Kim kimi siler furyası! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu'nu silip attı
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bunlar olurken, Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkaran Yazıcıoğlu sonrasında Mert Ramazan Demir'i de takip çıkarmıştı. Yazıcıoğlu'nun bu hamleleri sonrası o isim de Mert Yazıcıoğlu'nu takipten çıkardı.
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.
Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.
Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.
Önceki gün Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkmış, Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkmasına kayıtsız kalmamış, Yazıcıoğlu'nu takipten çıkmıştı.