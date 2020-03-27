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Defne Samyeli'nin ev sahibi konuştu: Kontrat açık, anlaşmamız 12.500 ama...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını kabul eden açıklamalarıyla magazin gündeminde epey yer etmişti. Evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Cem Defne ikilisinden sonra Defne Samyeli, Kaan Sekban ile görüntülenmiş aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Samyeli, ünlü komedyenin eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek konuyu kapatmıştı. Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde villasının kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile mahkemelik olduğu iddia edilmişti. 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin ev sahibi olan iş adamı Yusuf Aras konuştu!

27.03.2020 11:27 - Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Defne Samyeli'nin ev sahibi konuştu: Kontrat açık, anlaşmamız 12.500 ama...

Cem Yılmaz ile evleneceği beklenirken ayrılık yaşayan Samyeli, Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın hayatına girmesi ile ihanet iddialarına verdiği, "Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün" sözleri ile günlerce konuşulmuştu.

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Defne Samyeli'nin ev sahibi konuştu: Kontrat açık, anlaşmamız 12.500 ama...

Kemerburgaz'da oturan Samyeli'ye oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi'ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti. Samyeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Defne Samyeli'nin ev sahibi konuştu: Kontrat açık, anlaşmamız 12.500 ama...

DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMASI

"Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum."

Defne Samyeli'nin ev sahibi konuştu: Kontrat açık, anlaşmamız 12.500 ama...

ARAMALARA DÖNMÜYOR!

Bu açıklamanın ardından Defne Samyeli'nin ev sahibi olan iş adamı Yusuf Aras ise şu açıklamayı yaptı: "Aramızda bir ihtilaf söz konusu değil. Kontrat açık. Kendisiyle aylık 12.500 lira üzerinden anlaşma yaptık. Ancak bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Üstelik aylardır gönderdiğim notlara da geri dönmüyor."

Defne Samyeli Cem Yılmaz'dan sonra... Şoke eden olay!

Bu iddialar üzerine Defne Samyeli, sessizliğini korumaya devam ediyor.

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