Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'
ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bakın neler söyledi...
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
1997 yılında Gebzede Doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik'te geçmiştir. Oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu belirten Yılmaz, sektöre sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.
54 kilo ve Yengeç burcu olan Biran Damla Yılmaz'ın boyu kaç cm? İşte en çok merak edilen sorunun cevabı...