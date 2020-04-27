RAMAZAN İMSAKİYE
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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bakın neler söyledi...

27.04.2020 14:19 - Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38
Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Biran Damla Yılmaz'ın 22 yaşında olduğunu öğrenenler şoke oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç oyuncu, doğal güzelliği ve itirafları ile gündemde!

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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Yılmaz, ilişkilerde genellikle terk eden taraf olduğunu ve yeni tanıştığı bir erkeğin ilk dişlerine baktığını söyledi.

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

Erkekte en dayanamadığı özelliğin ise zeka pırıltısı olmamasını açıkladı. Yılmaz, yalnız olup olmadığına gelen sorulara ise "Sevgilim yok" yanıtını verdi.

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

Yılmaz, corona virüs nedeniyle evden çıkmadığı karantina sürecinde sık sık mutfağa giriyor. Güzel oyuncu son olarak mutfakta pizza yediği anları takipçileriyle paylaştı.

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1997 yılında Gebzede Doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik'te geçmiştir. Oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu belirten Yılmaz, sektöre sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.

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