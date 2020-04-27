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Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz'dan canlı yayında itiraf üstüne itiraf! 'Sevgilim...'

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında verdiği cesur görüntüler ile dikkat çeken Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bakın neler söyledi...

27.04.2020 14:19 - Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





