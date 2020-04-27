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Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

Demet Özdemir, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışmış ancak güzel oyuncu Atina'da sevgilisi Cem Yılmaz ile yakalanmıştı. Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'in eski sevgilisinin Yaman Taciroğlu olması dikkat çekti. Yaman Taciroğlu ile yeni ayrılan Demet Özdemir ise şu anda Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile anılıyor. Serenay - Demet arasındaki bu ilginç tesadüfe sosyal medyada "Sıradaki Cem Yılmaz mı?" gibi yorumlar yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir başta olmak üzere ünlülerin herkesi şoke edecek eski sevgilileri..

27.04.2020 12:04 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





