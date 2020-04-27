RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

Demet Özdemir, Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışmış ancak güzel oyuncu Atina'da sevgilisi Cem Yılmaz ile yakalanmıştı. Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'in eski sevgilisinin Yaman Taciroğlu olması dikkat çekti. Yaman Taciroğlu ile yeni ayrılan Demet Özdemir ise şu anda Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile anılıyor. Serenay - Demet arasındaki bu ilginç tesadüfe sosyal medyada "Sıradaki Cem Yılmaz mı?" gibi yorumlar yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir başta olmak üzere ünlülerin herkesi şoke edecek eski sevgilileri..

27.04.2020 12:04 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:20
Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

Kerem Bürsin ile birlikte olmaya başlayan Demet Özdemir'in aşk listesi şaşırttı. Demet Özdemir'in, peş peşe adının anıldığı kişilerin, bir zamanlar Serenay Sarıkaya ile de aşk yaşamış olması dikkatlerden kaçmadı.

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Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

Özdemir, Sarıkaya'yla birlikte olan işadamı Yaman Taciroğlu'ndan ayrıldıktan sonra Kerem Bürsin'e kalbini kaptırdı. Birbirlerini sosyal medyadan da takip eden Sarıkaya ile Özdemir'in özel hayatlarındaki bu ilginç tesadüf ise şaşırttı.

Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

MUTLULUK İTİRAFI

Öte yandan Özdemir'in ise çevresine, Kerem ile tanışma aşamasında olduklarını ve şu an için her şeyin yolunda olduğunu söylediği öğrenildi. İkili, karantinada bol bol zaman geçiriyor.

Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

İşte Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...

Demet Özdemir Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor! Eski sevgilisini öğrenenler şoke oldu! 'Sıradaki Cem mi?'

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

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