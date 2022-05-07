Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Masmavi gözleriyle kızını gölgede bıraktı

Ünlü oyuncu şimdi ise annesiyle adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan'ın annesi sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...