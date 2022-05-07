Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Masmavi gözleriyle kızını gölgede bıraktı
Kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın annesi sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun annesinin sosyal medyada yayılan fotoğrafları kısa sürede Gülsim Ali İlhan'ı solladı geçti. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan güzeller güzeli annesi...
07.05.2022 09:17 - Son Güncelleme: 07.05.2022 09:17
Ünlü oyuncu şimdi ise annesiyle adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan İlhan'ın annesi sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun mavi gözleriyle dikkat çeken annesi kısa sürede gündem oldu ve "Ablası sandım", "Gözleri yeter", "Gülsim güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...