Hatice Şendil'in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice'nin annesi Dilek Şendil'i gören bayıldı
Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Eski oyuncu, şimdilerin yapımcısı Burak Sağyaşar'la mutlu bir evliliği olan Hatice Şendil'in annesini görenler tek kelimeyle bayıldı. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
14.10.2022 11:37 - Son Güncelleme: 14.10.2022 11:37
38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekmişti.
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.