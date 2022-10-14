Vav TV İzle
Haberler Magazin Hatice Şendil'in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice'nin annesi Dilek Şendil'i gören bayıldı

Hatice Şendil'in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice'nin annesi Dilek Şendil'i gören bayıldı

Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Eski oyuncu, şimdilerin yapımcısı Burak Sağyaşar'la mutlu bir evliliği olan Hatice Şendil'in annesini görenler tek kelimeyle bayıldı. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

14.10.2022 11:37 - Son Güncelleme: 14.10.2022 11:37
Hatice Şendil’in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice’nin annesi Dilek Şendil’i gören bayıldı

38 yaşındaki ünlü oyuncu Hatice Şendil son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil, yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olmuştu bir süre önce.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatice Şendil’in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice’nin annesi Dilek Şendil’i gören bayıldı

38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekmişti.

Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.

Hatice Şendil’in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice’nin annesi Dilek Şendil’i gören bayıldı

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hatice Şendil’in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice’nin annesi Dilek Şendil’i gören bayıldı

Hakkında araştırma yapanlarsa 38 yaşındaki güzel oyuncunun annesinin, genç ve güzel görünüşüne hayran kaldı.

Hatice Şendil’in duru güzelliği anneden tasdiklendi! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice’nin annesi Dilek Şendil’i gören bayıldı

İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

SON DAKİKA