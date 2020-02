Haberler Galeri Magazin Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Amerikalı televizyon ünlüsü Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney Kardashian, tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programında fena kapıştı. Programın yeni bölüm fragmanında iki kardeşin saç saça baş başa kavga ettiği görülüyor.

26.02.2020 13:04 - Son Güncelleme: 26.02.2020 14:08