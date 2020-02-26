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Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Amerikalı televizyon ünlüsü Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney Kardashian, tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programında fena kapıştı. Programın yeni bölüm fragmanında iki kardeşin saç saça baş başa kavga ettiği görülüyor.

26.02.2020 13:04 - Son Güncelleme: 26.02.2020 14:08
Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Programın 18'inci sezonu yaklaşırken yeni bölümlerin geçmiştekilerden daha hareketli olacağının sinyalleri de verildi. Kardeşlerin annesi Kris Jenner; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Kim ve Kourtney'in arasındaki kardeşçe rekabetin başka bir boyuta taşındığını da gözler önüne serdi. Yayınlanan klipte Kim ve Kourtney Kardashian kelimenin tam anlamıyla yumruk yumruğa kavga ediyor.

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Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Hürriyet'in haberine göre; videoda iki kardeşin tartışmasının kaynağı tam olarak belli değil. Fakat 40 yaşındaki Kourtney, kendisinden bir yaş küçük kardeşi Kim'in suratına elindeki kutudan Hindistan cevizi suyu fırlatarak "Söyleyecek hiçbir şeyin yok mu?" diye bağırıyor. Bunun üzerine Kim Kardashian da oturduğu yerden kalkarak ablasına "Bana asla böyle saldırma" diye yanıt veriyor.

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Bu sözleri söylerken de Kim Kardashian'ın ablasına yumruk atmaya çalıştığı ama Kourtney'in atik davranarak bu darbeden kurtulduğu görülüyor. Klipte o anlar bu şekilde bitiyor. Son olarak da Kendall Jenner'ın "Düğmelere basıldı" dediği duyuluyor.

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Bütün Kardashian- Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Show'un ana karakterleri ailenin annesi Kris Jenner, kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner. Bir zamanlar evli olduğu fakat sonradan cinsiyet değiştiren eski eşi Bruce Jenner da geçmişte programın önemli karakterlerinden biriydi.

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa

Bunun yanı sıra aile üyelerinin hayatlarına giren sevgilileri, eşleri, çocukları da aileyle birlikte kamera karşısına geçiyor. Kris Jenner'ın Robert Kardashian ile evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Bob ise ailesinin diğer üyeleri kadar sıklıkla kamera karşısında değil.

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian milyonların önünde kavga etti! Saç saça, baş başa
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