Kim Kardashian internette öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte herkesin konuştuğu o görüntü
Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kardeşi Kourtney Kardashian ile tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programındaki saç saça baş başa kavgasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllı olan 39 yaşındaki Kardashian, daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir. Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram'dan yıllar önceki bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan fotoğraf Kim'İn çocukluk haliydi ancak güzelliği sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Kim Kardashian ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...
Kim Kardashian Instagram'dan 9 yaşındaki fotoğrafını paylaştı, sosyal medya onu konuştu. Amerikalı televizyon ünlüsü Kim Kardashian ve kardeşi Kourtney Kardashian, tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programında fena kapıştı. Programın yeni bölüm fragmanında iki kardeşin saç saça baş başa kavga ettiği görülüyor.
Programın 18'inci sezonu yaklaşırken yeni bölümlerin geçmiştekilerden daha hareketli olacağının sinyalleri de verildi. Kardeşlerin annesi Kris Jenner; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Kim ve Kourtney'in arasındaki kardeşçe rekabetin başka bir boyuta taşındığını da gözler önüne serdi. Yayınlanan klipte Kim ve Kourtney Kardashian kelimenin tam anlamıyla yumruk yumruğa kavga ediyor.
Hürriyet'in haberine göre; videoda iki kardeşin tartışmasının kaynağı tam olarak belli değil. Fakat 40 yaşındaki Kourtney, kendisinden bir yaş küçük kardeşi Kim'in suratına elindeki kutudan Hindistan cevizi suyu fırlatarak "Söyleyecek hiçbir şeyin yok mu?" diye bağırıyor. Bunun üzerine Kim Kardashian da oturduğu yerden kalkarak ablasına "Bana asla böyle saldırma" diye yanıt veriyor.
Bu görüntülerle gündeme gelen Kim Kardashian, bu kez Instagram hesabından yayınladığı çocukluk fotoğrafı ile gündeme geldi. Kardashian, sosyal medya hesabından '9. sınıf' notuyla eski bir fotoğrafını yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Kim Kardashian'ın çok konuşulan çocukluk hali...