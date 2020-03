Haberler Galeri Magazin Kim Kardashian internette öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Kim Kardashian internette öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte herkesin konuştuğu o görüntü

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kardeşi Kourtney Kardashian ile tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programındaki saç saça baş başa kavgasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllı olan 39 yaşındaki Kardashian, daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir. Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram'dan yıllar önceki bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan fotoğraf Kim'İn çocukluk haliydi ancak güzelliği sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Kim Kardashian ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

01.03.2020 11:18 - Son Güncelleme: 01.03.2020 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ