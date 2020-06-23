Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...
Kim Kardashian Instagram hesabından yayınladığı video ile sırrını ifşa etti. Bir süredir Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen 39 yaşındaki Kardashian, dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı. Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini de belirtti.
Kim Kardashian, Instagram hesabından dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı.Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi. Kardashian görüntülerde bir aynanın karşısında korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.
BELİNİN İNCELİĞİ MERAK UYANDIRMIŞTI
Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini Kim Kardashian giydi. Daracık elbisesi içinde çok şık görünen Kardashian'ın görüntüsü de uzun süre konuşuldu. Hatta Kardashian'ın belinin olağan halinden daha ince görünmesi de "estetik operasyon mu geçirdi?" sorusunun ortalıkta dolaşmasına neden oldu. Oysa işin gerçeği farklıymış.