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Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...

Kim Kardashian Instagram hesabından yayınladığı video ile sırrını ifşa etti. Bir süredir Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen 39 yaşındaki Kardashian, dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı. Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini de belirtti.

23.06.2020 16:09 - Son Güncelleme: 23.06.2020 16:20
Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...

Kim Kardashian, Instagram hesabından dar elbiselerinin içine sığmasının sırrını açık eden bir video paylaştı.Videoyu telefonunda bulduğunu belirten Kim Kardashian, görüntülerin geçen yıl Londra'da çekildiğini ekledi. Kardashian görüntülerde bir aynanın karşısında korsenin nasıl göründüğünü çeşitli açılardan inceliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...

YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLIYOR
Bir süredir Kahye West ile evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kardashian, buna benzer bir korseyi geçen yılki MET Gala gecesinde giydiğini de belirtti. Kim Kardashian, takipçileri için yeni görüntüler hazırladığını da paylaşımına ekledi.

Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...

GEÇEN YIL ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen MET Gala gecesi, gösteri dünyasının ünlülerinin şıklık ve ilginçlik yarışına girdiği bir etkinlik.

Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...

ISLAK GÖRÜNÜM
MET Gala gecesi geçtiğimiz hafta New York'ta yapıldı. Galadan geriye hafızalara kazınan renkli görüntüler ve New York Metropolitan Sanat Müzesi için toplanan 3 milyon dolara yakın gelir kaldı. O gecenin en çok konuşulan konuklarından biri de Kim Kardashian oldu.

Kim Kardashian Instagram'dan video paylaşarak adeta sırrını ifşa etti! O görünüme kavuşmak için meğer...

BELİNİN İNCELİĞİ MERAK UYANDIRMIŞTI
Gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden birini Kim Kardashian giydi. Daracık elbisesi içinde çok şık görünen Kardashian'ın görüntüsü de uzun süre konuşuldu. Hatta Kardashian'ın belinin olağan halinden daha ince görünmesi de "estetik operasyon mu geçirdi?" sorusunun ortalıkta dolaşmasına neden oldu. Oysa işin gerçeği farklıymış.

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