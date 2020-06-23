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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes başka biliyordu

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sabina Toziya, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 8 Eylül 2015 tarihinde yayın hayatına başladığı günden bu yana bir efsaneye dönüştü. Tabi ki dizinin en çok dikkat çeken ismi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca. Dizinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın nereli olduğunu duyanlar şaşırdı. Eskişehirspor taraftarı olduğu bilinen Oktay Kaynarca bakın aslen nereliymiş. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin memleketleri.

23.06.2020 17:17 - Son Güncelleme: 23.06.2020 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





