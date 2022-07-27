Kim der ki 23 yaşında kızı var! 41’lik Nursel Ergin plajda fizik şov yaptı! Gelinim Mutfakta’nın sunucusu mayosunu giydi kıvrımlı beli ile mest etti

Var Mısın Yok Musun adlı yarışma ile ünlenen şimdilerde de Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin programın sezon finali yapmasıyla tatile koştu. Dizi ve programların sezona kısa süreliğine ara vermesiyle ünlüler tatil beldelerine akın etti. Peş peşe tatil paylaşımları yapanlar arasına Nursel Ergin de girdi. İnstagram hesabını aktif kullanan ünlü sunucunun mayolu paylaşımı sosyal medyayı salladı. 41 yaşındaki Ergin paylaşımına 'Ruhun şarkı söylerse hayat seni mutlaka dansa kaldırır.' notunu düştü yorumlar yağmur gibi yağdı.