Buse Varol bikinili pozlarını peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı! '34 beden oldum' sözlerine inanmayan takipçilerine videolu yanıt vermişti
Buse Varol bikinili pozlarını peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı! '34 beden oldum' sözlerine inanmayan takipçilerine videolu yanıt vermişti Alişan'ın eşi Buse... Eşiyle çıktığı tatilde fotoğrafları basına yansıyan Buse Varol'un kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edildi. Varol, 34 beden olduğunu kanıtlamak için çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Merak edenlere cevabım olsun" ifadelerini kullandı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol'un nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Buse de Seda Sayan, Pelin Öztekin, Ceyda Düvenci gibi ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle fit kalmayı başarıyor...
Buse Varol bikinili pozlarını peş peşe sıraladı ortalık yıkıldı! '34 beden oldum' sözlerine inanmayan takipçilerine videolu yanıt vermişti...
İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.
Buse Varol hakkında yapılan, "Hani 34 bedendin?", "Çok kilo almış" yorumları üzerine sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Mini şortuyla kamera karşısına geçen Varol, fotoğraflarına montaj yapmadığını ve çektiği videonun 34 beden olduğuna kanıt teşkil edeceğini dile getirdi.
"46 BEDEN OLSAM DA MUTLU OLURDUM"
Varol, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok komik gelen bazı yorumlar var. 44 beden misin? 46 beden misin? Olabilirdim, benim için 42, 44 ya da 46 beden olmak sorun değil. Sağlıklı olduktan sonra herkese yakışan bir kilo var ama hani sen 34 bedendin, fotoğraflarına shop yaptın diyorlar. İşte video çekiyorum, yapsam buna da yaparım. Şöyle inanmayanlar için göstereyim, 34 bedenim. 40 bedenken de bir sürü hikaye koyuyordum ve mutluydum. Şu anda da mutluyum. Meraklılara cevabım olsun. Hepinize sevgiler."