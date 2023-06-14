Kim der 68 yaşında! Gülşen Bubikoğlu dekolteli pozlarını yayınladı! “Kendime ait saatler” Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...
1973 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle Yeşilçam'a "Merhaba" dedi. Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi önemli isimlerle başrol paylaşan oyuncu, hem performansı hem dillere destan güzelliğiyle hayran bıraktı. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Son halini yayınlayan Gülşen Bubikoğlu, dekolteli pozlarını "Kendime ait saatler" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise "Kim der 68 yaşında", "Yaş alıyor yaşlanmıyor" ifadelerini kullandı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
14.06.2023 21:56 - Son Güncelleme: 14.06.2023 21:56
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakan Gülşen Bubikoğlu, 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu ve sinemayla tanıştı.
Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başlayan Bubikoğlu; Fatma Girik, Adile Naşit, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi pek çok önemli isimle çalıştı.
Son halini yayınlayan Gülşen Bubikoğlu, dekolteli pozlarını "Kendime ait saatler" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Bubikoğlu'nun son halini görenler ise "Kim der 68 yaşında", "Yaş alıyor yaşlanmıyor" ifadelerini kullandı.