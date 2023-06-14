Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten minik Kerem’le ilk paylaşım! “Yeni ekürim” Fahriye Evcen'in oğlu ve eşinin ev haline bakın...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise oğlu Kerem'e kavuşan Burak Özçivit, kural bozdu. Minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulunan oyuncu, Kerem'le Kuruluş Osman izlediği anları yayınladı. Baba-oğlun ev halleri kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı salladı. İşte Burak Özçivit'in minik oğluyla yaptığı o paylaşım...
14.06.2023 23:12 - Son Güncelleme: 14.06.2023 23:12
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı.
İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Burak Özçivit, kural bozarak minik oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.
Özçivit, oğlu Kerem ile Kuruluş Osman dizisini izlediği anları kayıt altına alarak yayınladı. Oyuncu, paylaşımının altına da "Yeni ekürimle dizi keyfi" notunu ekledi.