Kim der 67 yaşında! Bizim Aile’nin Alev’i Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Tarık Akan'ın partneri...

Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi isimler yer aldığı Bizim Aile filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Itır Esen, son haliyle gündem oldu. 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızının sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Esen için "Hala çok güzel", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Itır Esen'in son hali...