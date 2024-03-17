Kim der 67 yaşında! Bizim Aile’nin Alev’i Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Tarık Akan'ın partneri...

Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi isimler yer aldığı Bizim Aile filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Itır Esen, son haliyle gündem oldu. 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızının sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Esen için "Hala çok güzel", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Itır Esen'in son hali...
Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aşk-ı Memnu, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Liseli Kızlar ve nicesinde rol alan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bizim Aile filmindeki Alev karakteriyle hafızalara kazınan 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı için "Hala çok güzel", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumları yapıldı.