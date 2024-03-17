Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi oyuncu! “Hocamdı kocam oldu” demişti! Meğer Uğur Polat’la...

Pınar Deniz, Merve Ateş, Uğur Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bir röportajında "Hocamdı kocam oldu" diyen oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Nilgün Türksever'in eşi hangi oyuncuymuş...