Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi oyuncu! “Hocamdı kocam oldu” demişti! Meğer Uğur Polat’la...

Pınar Deniz, Merve Ateş, Uğur Aslan, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bir röportajında "Hocamdı kocam oldu" diyen oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Nilgün Türksever'in eşi hangi oyuncuymuş...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Laçin rolüyle izleyici karşısına çıkan Nilgün Türksever'in hayatı merak konusu oldu.
NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?
İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.
2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı. Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev aldı.