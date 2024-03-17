SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Cenk Eren estetik yaptırdı! Son hali ağızları açık bıraktı! İlk yorum Pınar Altuğ ve Safiye Soyman’dan! “Yüz nakli gibi şok oldum”

Ünlü şarkıcı Cenk Eren sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi. 9 gün önce estetik olduğunu belirten Eren, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma Pınar Altuğ ve Safiye Soyman da kayıtsız kalmazken ünlü şarkıcının son hali için yüzlerce yorum yapıldı. Takipçileri, Eren'i tanımakta zorlandı. İşte Cenk Eren'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 17 Mart 2024, 12:30
Cenk Eren estetik yaptırdı! Son hali ağızları açık bıraktı! İlk yorum Pınar Altuğ ve Safiye Soyman’dan! “Yüz nakli gibi şok oldum” 1

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, estetikliler kervanına katıldı. 9 gün önce estetik olduğunu belirten Eren, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Cenk Eren estetik yaptırdı! Son hali ağızları açık bıraktı! İlk yorum Pınar Altuğ ve Safiye Soyman’dan! “Yüz nakli gibi şok oldum” 2

Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

Cenk Eren estetik yaptırdı! Son hali ağızları açık bıraktı! İlk yorum Pınar Altuğ ve Safiye Soyman’dan! “Yüz nakli gibi şok oldum” 3

58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı.

SON DAKİKA