Kim der 50 yaşında! Pınar Altuğ doğum günü pozlarıyla ortalığı salladı! Yağmur Atacan ve Su Atacan'dan peş peşe paylaşım

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve yavaş yavaş tanınmaya başlayan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile evliliğinde büyük eleştirilerin odağında olmuştu. Tüm bunlara kulak tıkayan Pınar Altuğ, düzgün fiziği ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olmayı yine başardı. Doğum gününü eşi, kızı ve arkadaşlarıyla kutlayan Pınar Altuğ'a 'Kim der 50 yaşında' yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...
Miss Turkey 1994'te birinci olan ve yavaş yavaş tanınmaya başlayan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile evliliğinde büyük eleştirilerin odağında olmuştu. Tüm bunlara kulak tıkayan Pınar Altuğ, düzgün fiziği ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olmayı yine başardı. Doğum gününü eşi, kızı ve arkadaşlarıyla kutlayan Pınar Altuğ'a 'Kim der 50 yaşında' yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...
Kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisi ile hayatımıza girdi.
Meltem karakteriyle gönüllerde taht kuran ve Miss Turkey 1994'te birinci olan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle sık sık eleştirilerin odağında oldu