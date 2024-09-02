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Hakan Kurtaş'la aşk yaşayan Birce Akalay'ın annesine olan benzerliği şoke etti! "Resmen ikizini doğurmuş!"

Birce Akalay, yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşk dolu anlarla magazin dünyasında sıkça yer bulsa da, bu kez bambaşka bir olayla dikkatleri üstüne çekti. Başarılı oyuncu Birce Akalay, annesiyle olan benzerliğiyle de gündeme oturdu. İşte Birce Akalay ve annesinin şoke eden benzerliği...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 20:43 Güncelleme 02 Eylül 2024, 20:43
Hakan Kurtaş’la aşk yaşayan Birce Akalay’ın annesine olan benzerliği şoke etti! Resmen ikizini doğurmuş! 1

Birce Akalay, yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşk dolu anlarla magazin dünyasında sıkça yer bulsa da, bu kez bambaşka bir olayla dikkatleri üstüne çekti. Başarılı oyuncu Birce Akalay, annesiyle olan benzerliğiyle de gündeme oturdu. İşte Birce Akalay ve annesinin şoke eden benzerliği...

Hakan Kurtaş’la aşk yaşayan Birce Akalay’ın annesine olan benzerliği şoke etti! Resmen ikizini doğurmuş! 2

Ekranların sevilen yüzü Birce Akalay, aşk bombasını kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile patlattı.

Hakan Kurtaş’la aşk yaşayan Birce Akalay’ın annesine olan benzerliği şoke etti! Resmen ikizini doğurmuş! 3

Daha önce Sarp Levendoğlu ile 3 yıl evli kalan Birce Akalay, aradığı aşkı bulamamıştı.

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