Christiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’den teknede aşk pozları! Evlilik söylentileri arasında tatil: Ünlü futbolcu sevgilisine öyle bir şey yaptı ki…

Dünyaca ünlü futbolcu Christiano ve sekiz yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez lüks yat tatilinde adeta aşk tazeledi. Ünlü çift Saint Tropez'de bir yatta güneşin tadını çıkaran çıkarırken sessiz sedasız nikah kıydıklarına dair iddialar yeniden alevlendi. Rodriguez beyaz bikinisi ile adeta fit vücudunu sergilerken Ronaldo ise sevgilisinin kalçasını sıktığı fotoğraf ile gündeme damga vurdu. İşte, Ronaldo ile Rodriguez'in Saint Tropez kaçamağından kareler...
Dünyaca ünlü futbolcu Christoano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile yat tatilinde görüntülendi.
LÜKS YATTA AŞK TAZELEDİLER
Kısa süre önce evlendikleri iddia edilen çift, Saint Tropez'de lüks bir yatta adeta aşk tazeledi.
RONALDO VE SEVGİLİSİ GİZLİCE EVLENDİ Mİ?
Sessiz sedasız nikah kıydıkları iddiasıyla son dönemde gündemden düşmeyen Ronaldo ve Rodriguez, lüks yatta güneşin tadını çıkardı.