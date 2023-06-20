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Haberler Magazin Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında evlenen iki çocuk annesi Almeda Abazi, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah mayosu ile poz veren Abazi'nin paylaşımına ilk yorum eşi Tolgahan Sayışman'dan gelirken sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abazi için "Kim der 2 çocuk annesi", "Nasıl böyle fit kalabiliyorsun" yorumları yapıldı. İşte Almeda Abazi'nin çok konuşulan tatil pozu...

takvim.com.tr
20.06.2023 12:31 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:31
Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

2007'de Miss Tiran, 2008'de Miss Arnavutluk ve aynı yıl Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi, 2017 yılında Tolgahan Sayışman ile evlendi. Almeda Abazi, 2019 yılında oğlu Efehan'ı, 2021 yılında da kızı Alina'yı kucağına aldı.

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Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

Ailesi ile birlikte tatil sezonunu Antalya'da açan Abazi, mayosuyla verdiği pozu sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.

Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Abazi, siyah mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

İki çocuk annesi oyuncunun kısa sürede hamilelik kilolarından kurtularak eski formuna kavuştuğu da dikkatlerden kaçmadı.

Kim der 2 çocuk annesi! Almeda Abazi siyah mayosuyla paylaştı! Gören şaşkına döndü! Eşi Tolgahan Sayışman tepkisiz kalamadı...

Abazi için "Kim der 2 çocuk annesi", "Nasıl böyle fit kalabiliyorsun" yorumları yapıldı.

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