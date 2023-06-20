52 yaşındaki Sibel Can'ın cilveli halleri olay! Kalçasını kıvırarak kadınlara taktik verdi! “Hiç yormayacaksınız kendinizi..."
Hakan Ural'la 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcının 10 yıl süren evliliğinden Emir Aksüt adında bir evladı daha oldu. 3 çocuk annesi Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise hemcinslerine verdiği taktikle gündeme geldi. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la sunuculuğunu üstlendiği programda cilveli halleriyle dikkat çeken Sibel Can'ın hem verdiği taktik hem de o halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
20.06.2023 12:11 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:15
Sibel Can, 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı ve babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.
Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getiren Sibel Can, Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı.
Sibel Can, boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir Aksüt isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.