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Haberler Magazin 68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, kariyeri kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden oyuncu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, çok konuşulan o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Dekolteli gömleği ile verdiği balkon pozlarını takipçilerini beğenisine sunan Bubikoğlu, son haliyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
20.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:59
68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı.

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68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle başrolü paylaştı.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

Uzun bir süre önce setlere veda eden Yeşilçam yıldızı, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...

O paylaşımlara yenilerini ekleyen Bubikoğlu, son halini yayınladı. Ünlü oyuncu, dekolteli gömleği ile verdiği balkon pozlarını takipçilerini beğenisine sundu.

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