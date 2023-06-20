68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı yakıp kavurdu! Dekolteli balkon pozları çok konuşuldu! Son hali olay...
Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, kariyeri kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden oyuncu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Bubikoğlu, çok konuşulan o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Dekolteli gömleği ile verdiği balkon pozlarını takipçilerini beğenisine sunan Bubikoğlu, son haliyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...
20.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:59
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı.