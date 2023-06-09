’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

Gönül Dağı'nda rol aldığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veriyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" şeklinde konuştu. Ancak sosyal medya paylaşımında tığ gibi göründü. İşte son hali...