''Kilo aldım'' demişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...
28 yaşındaki ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, şu anda "Al Sancak" adlı dizide rol almaktadır. Gülsim Ali İlhan, Türk televizyon ve sinema sektöründe tanınan bir oyuncudur. İlhan, kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer almış ve başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir. "Al Sancak" dizisi, Gülsim Ali İlhan'ın son projesi olarak bilinmektedir. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı.
09.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:20
Gönül Dağı'nda rol aldığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veriyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" şeklinde konuştu. Ancak sosyal medya paylaşımında tığ gibi göründü. İşte son hali...
18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.