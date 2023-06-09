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Haberler Magazin ''Kilo aldım'' demişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

''Kilo aldım'' demişti! Gönül Dağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

28 yaşındaki ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, şu anda "Al Sancak" adlı dizide rol almaktadır. Gülsim Ali İlhan, Türk televizyon ve sinema sektöründe tanınan bir oyuncudur. İlhan, kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer almış ve başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir. "Al Sancak" dizisi, Gülsim Ali İlhan'ın son projesi olarak bilinmektedir. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı.

09.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:20
’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

Gönül Dağı'nda rol aldığı Dilek karakteri ile yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veriyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu son olara kilo aldığından dert yandı, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" şeklinde konuştu. Ancak sosyal medya paylaşımında tığ gibi göründü. İşte son hali...

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’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.

’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir.

’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

’’Kilo aldım’’ demişti! Gönül Dağı’nın Dilek’i olarak hafızalarda kaldı! Gülsim Ali İlhan minisini giydi zayıflığı konuşuldu! İşte son hali...

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

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