Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterini canlandıran Seray Kaya, Berk Oktay ile başrolünü üstlendiği yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Mavi bikinisi ile poz veren Kaya, tatil pozlarını art arda yayınladı. İşte Seray Kaya'nın o paylaşımı...
08.06.2023 19:22 - Son Güncelleme: 08.06.2023 19:22
Seray Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.