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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterini canlandıran Seray Kaya, Berk Oktay ile başrolünü üstlendiği yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Mavi bikinisi ile poz veren Kaya, tatil pozlarını art arda yayınladı. İşte Seray Kaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
08.06.2023 19:22 - Son Güncelleme: 08.06.2023 19:22
Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...

Seray Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...

Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...

Mavi bikinisi ile poz veren Kaya, tatil pozlarını Instagram hesabında art arda yayınladı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya sezonu açtı! Bikinili yaz pozlarını art arda paylaştı! Berk Oktay’ın partneriydi...

İşte Seray Kaya'nın tatil pozları...

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