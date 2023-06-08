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Haberler Magazin Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

Şarkıları ve sesi kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Son dönemlerde ise geçirdiği estetiklerle konuşulan Karlı, bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, son halini yayınladı. Dudağını ısırarak poz veren şarkıcının paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken Karlı, takipçilerini ikiye böldü. Songül Karlı'ya yapılan Seda Sayan yorumu ise dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın ağızları açık bırakan son hali ve gelen yorumlardan bazıları...

takvim.com.tr
08.06.2023 18:48 - Son Güncelleme: 08.06.2023 19:44
Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

49 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan şarkıcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem oldu.

Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimi günlerce konuşuldu.

Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...

Dudağını ısırarak poz veren şarkıcının paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken Karlı, takipçilerini ikiye böldü.

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