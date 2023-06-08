Songül Karlı sosyal medyayı ikiye böldü! Dudağını ısırarak poz veren 49’luk Songül’e “Seda Sayan” yorumu: Ablam bir dur de kendine...
Şarkıları ve sesi kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Son dönemlerde ise geçirdiği estetiklerle konuşulan Karlı, bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, son halini yayınladı. Dudağını ısırarak poz veren şarkıcının paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken Karlı, takipçilerini ikiye böldü. Songül Karlı'ya yapılan Seda Sayan yorumu ise dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın ağızları açık bırakan son hali ve gelen yorumlardan bazıları...
08.06.2023 18:48 - Son Güncelleme: 08.06.2023 19:44