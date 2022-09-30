Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Ölümden dönmüştü yaşadıklarını ilk kez anlattı: "Dünyayı bir anlık terk ettim"

Rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaşmış ve yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti: "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam."