Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Ölümden dönmüştü yaşadıklarını ilk kez anlattı: "Dünyayı bir anlık terk ettim"
Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Ölümden dönmüştü, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan'ın sağlık sorunlarıyla uğraştığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 49 yaşındaki şarkıcının durumu ağırlaşmış, virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü. Mart ayında hastaneye kaldırıldıktan sonra günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Killa Hakan, zorlu süreç sonrasında ilk kez açıklama yaptı.
30.09.2022 13:36 - Son Güncelleme: 30.09.2022 13:43
"DÜNYAYI BİR ANLIK TERK ETTİM"
Killa Hakan'ın son sağlık durumu nasıl? Ölümden dönmüştü, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaşmış ve yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti: "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam."