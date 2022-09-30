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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, menajer açıkladı

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, menajer açıkladı

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, ünlü şarkıcı Tatlıses... Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklayan Tatlıses'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Olay iddiasnın ardından İbrahim Tatlıses'in menajerinden 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğuna dair açıklama gecikmedi.

30.09.2022 14:07 - Son Güncelleme: 30.09.2022 14:07
İbrahim Tatlıses’in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül’ün kim olduğu ortaya çıktı! ’Evlenmeyi düşünüyorum’ demişti, asistan açıkladı

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, asistan gerçeği açıkladı.

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İbrahim Tatlıses’in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül’ün kim olduğu ortaya çıktı! ’Evlenmeyi düşünüyorum’ demişti, asistan açıkladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve bu ilişki bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül’ün kim olduğu ortaya çıktı! ’Evlenmeyi düşünüyorum’ demişti, asistan açıkladı

İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül’ün kim olduğu ortaya çıktı! ’Evlenmeyi düşünüyorum’ demişti, asistan açıkladı

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses hayranlarını korkutmuş, fakat sonrasında kırık ayağıyla konser vererek herkesi şaşırtmıştı. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklamıştı.

İbrahim Tatlıses’in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül’ün kim olduğu ortaya çıktı! ’Evlenmeyi düşünüyorum’ demişti, asistan açıkladı

Yaşananların ardından bir süredir İzmir'de dinlenen Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şok etmişti.

İbo bir paylaşımda "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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