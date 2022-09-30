İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, menajer açıkladı
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, ünlü şarkıcı Tatlıses... Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklayan Tatlıses'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Olay iddiasnın ardından İbrahim Tatlıses'in menajerinden 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğuna dair açıklama gecikmedi.
30.09.2022 14:07 - Son Güncelleme: 30.09.2022 14:07
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, asistan gerçeği açıkladı.
İbrahim Tatlıses son aylarda ise sevgilisinden ayrılmasını eski karısı Adalet Sara'nın 'büyü'lerine bağlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses hayranlarını korkutmuş, fakat sonrasında kırık ayağıyla konser vererek herkesi şaşırtmıştı. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklamıştı.