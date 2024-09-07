Kıbrıs’a giden Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı! Polis müdahale etti!

Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkan Fatih Ürek, İstanbul Havalimanı'nda beklenmedik bir olayla karşılaştı. Uçağa tekerlekli sandalye ile gelen Ürek, bir yolcunun önce hakaretlerine sonra ise fiziksel saldırısına maruz kaldı. Büyüyen kavgaya polis müdahale etmek zorunda kalırken bu sırada gerçekleşmesi gereken uçuş da aksadı. İşte detaylar...