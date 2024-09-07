SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kıbrıs’a giden Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı! Polis müdahale etti!

Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıkan Fatih Ürek, İstanbul Havalimanı'nda beklenmedik bir olayla karşılaştı. Uçağa tekerlekli sandalye ile gelen Ürek, bir yolcunun önce hakaretlerine sonra ise fiziksel saldırısına maruz kaldı. Büyüyen kavgaya polis müdahale etmek zorunda kalırken bu sırada gerçekleşmesi gereken uçuş da aksadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 09:04 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 09:04
Kıbrıs’a giden Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı! Polis müdahale etti! 1

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıktı. Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'na geldiğinde ise beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Kıbrıs’a giden Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı! Polis müdahale etti! 2

Uçağa tekerlekli sandalye ile gelen Ürek, bir yolcunun önce hakaretlerine sonra ise fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Kıbrıs’a giden Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı! Polis müdahale etti! 3

Fatih Ürek ve yolcu arasındaki gerginlik fiziki boyuta ulaşınca polis olaya müdahale etti.

SON DAKİKA