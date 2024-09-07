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Baba-kız aynı dizide! Yalan’ın Berrin’i Özge Borak bakın hangi oyuncunun kızı çıktı! İlk kez duyanlar küçük dilini yuttu!

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Berrin Aksoy karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Borak hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Özge Borak'ın ünlü oyuncunun kızı olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Öte yandan baba-kızın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 11:19
Baba-kız aynı dizide! Yalan’ın Berrin’i Özge Borak bakın hangi oyuncunun kızı çıktı! İlk kez duyanlar küçük dilini yuttu! 1

Ihlamurlar Altında, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Özge Borak'ın son adresi Yalan dizisi oldu.

Baba-kız aynı dizide! Yalan’ın Berrin’i Özge Borak bakın hangi oyuncunun kızı çıktı! İlk kez duyanlar küçük dilini yuttu! 2

Dizide Berrin karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Baba-kız aynı dizide! Yalan’ın Berrin’i Özge Borak bakın hangi oyuncunun kızı çıktı! İlk kez duyanlar küçük dilini yuttu! 3

Özge Borak Kimdir?

14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Borak, 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım attı.

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