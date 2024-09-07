Baba-kız aynı dizide! Yalan’ın Berrin’i Özge Borak bakın hangi oyuncunun kızı çıktı! İlk kez duyanlar küçük dilini yuttu!

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Berrin Aksoy karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Borak hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Özge Borak'ın ünlü oyuncunun kızı olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Öte yandan baba-kızın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.