Kibariye’nin kızı Birgül neydi ne oldu estetikle kendini bambaşka biri yaptı! 20 yaşında anne olmuştu! Kibariye’nin torunu...

Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.