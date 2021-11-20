Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık’ın ’kuaföre borç taktı’ krizinde sıra Kibariye’de ’haddinizi bilin yoksa ben bildiririm’

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Uçankuş'ta yer alan habere göre günlerdir hakkında çıkan haberler karşısında sessiz kalan şarkıcı, dolandırıcılıkla suçlandığını duyunca küplere bindi. Konserinde şarkı arasında konuyu açan Kibariye, "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" dedi.