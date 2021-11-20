Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın 'kuaföre borç taktı' krizinde sıra Kibariye'de 'haddinizi bilin yoksa ben bildiririm'
Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen Kibriye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi büyük şok yaşadı. Hatta Kibariye'nin stilistini de rehin olarak bıraktığı iddia edilmişti. Kibariye, dün akşam sahne aldığı mekanda hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.
Güçlü sesiyle yıllardır adından söz ettiren şarkıcı Kibariye'nin 4 bin 200 TL'ye kaynak saç yaptırdığı ve kuaförüne bu parayı ödemediği iddia edilmişti. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozdu.
Şarkıcı Kibariye'nin ekim ayında eşi Ali Küçükbalçık ile Kadıköy'deki bir kaynak saç yapan merkeze gittiği ve burada 3 saat süren işlem sonrası ödeme yapmadan dükkandan ayrıldığı ileri sürüldü. Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Uçankuş'ta yer alan habere göre günlerdir hakkında çıkan haberler karşısında sessiz kalan şarkıcı, dolandırıcılıkla suçlandığını duyunca küplere bindi. Konserinde şarkı arasında konuyu açan Kibariye, "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Çok sinirlendim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Yeter artık. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" dedi.
NELER OLDU?
İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi, canlı yayında yaşananları anlattı. İşte kuaför krizinde yaşananlar...