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Kardeşlerim'den ayrılan Kadir'i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Neden ayrıldı soruları merak edilen genç yıldız...

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Kadir" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı. Erenler'in en büyüğü olan Kadir Eren karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı neden ayrıldı soruları merak edilirken Halit Özgür Sarı hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Halit Özgür Sarı olmak üzere ünlülerin yaşları.

21.11.2021 14:01 - Son Güncelleme: 21.11.2021 14:03
Kardeşlerim’den ayrılan Kadir’i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Neden ayrıldı soruları merak edilen genç yıldız...

Kadir Eren karakterini canlandıran olan Halit Özgür Sarı kimdir sorusu ile birlikte, genç oyuncunun rol aldığı diziler de araştırılmaya başlandı.

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Kardeşlerim’den ayrılan Kadir’i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Neden ayrıldı soruları merak edilen genç yıldız...

Kardeşlerim öncesinde Kırmızı Oda'da rol alan Halit Özgür Sarı farkında olmasak da ekranlarda pek çok yapımda karşımıza çıkan bir isim.

Kardeşlerim’den ayrılan Kadir’i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Neden ayrıldı soruları merak edilen genç yıldız...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Instagram'da dizilerde göründüğüden farklı bir profil çiziyor.

Kardeşlerim’den ayrılan Kadir’i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Neden ayrıldı soruları merak edilen genç yıldız...

Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk üzerine, Craft Atölyesi'nde ise oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kardeşlerim’den ayrılan Kadir’i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Neden ayrıldı soruları merak edilen genç yıldız...

İlk oyunculuk deneyimini, Süleyman karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşamıştır. Bu dizinin ardından yine bir başka TRT dizisi olan Şampiyon'da Kerem karakterini canlandırmıştır.

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