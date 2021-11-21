Güldür Güldür’ün Çiçek’inin annesi güzelliğiyle kızını solladı geçti! Açelya Topaloğlu’nun doğum gününde gölgede bıraktı

Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiştir. Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.