Güldür Güldür’ün Çiçek’inin annesi güzelliğiyle kızını solladı geçti! Açelya Topaloğlu'nun doğum gününde gölgede bıraktı
Son dönemde Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu özel hayatı merak ediliyor. Her ne kadar göstermese de 35 yaşında olan güzel oyuncu 700 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. 19 Kasım 1986 tarihinde doğan güzel yıldız pek çok doğum günü paylaşımı yaptı. Böylece de Açelya Topaloğlu'nun gözlerden uzak ailesi ortaya çıktı. Açelya Topaloğlu'nun annesi görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta kızı Açelya Topaloğlu'nu gölgede bırakan Gülümser Topaloğlu ve ünlülerin merak edilen anneleri.
Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiştir. Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.
Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kenan Acar'la aşk yaşıyor. Bir dönem yakın arkadaş olduğu Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi olan Kenan Acar'la sevgili olan Açelya Topaloğlu önceki gün doğum gününü kutladı. Güzel yıldızın doğum günü paylaşımlarına annesi Gülümser Topaloğlu damgasını vurdu. İşte başta Açelya Topaloğlu olmak üzere ünlülerin anneleri ve aileleri.