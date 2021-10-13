Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık’ın ’kuaföre borç taktı’ krizinde bir bomba gelişme daha! Hem stilistini kuaförde rehin bıraktı, hem de...

STİLİSTİNİ HEM KUAFÖRDE REHİN BIRAKTI HEM DE PARASINI ÖDEMEDİ

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın 'kuaföre borç taktı' krizinde bir bomba gelişme daha yaşandı. Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy'deki 'kaynak saç' borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları stilistlerini, önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi. Kibariye'den 24 bin lira alacağı olduğunu belirten stilist İsmail Günüç yaşananlara sitem etti.