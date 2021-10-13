Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın 'kuaföre borç taktı' krizinde bir bomba gelişme daha! Hem stilistini kuaförde rehin bıraktı, hem de...
Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın 'kuaföre borç taktı' krizinde bir bomba gelişme daha! Hem stilistini kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi! Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen Kibriye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi büyük şok yaşadı. Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar da ortaya çıktı. İşletme sahibi, canlı yayında yaşananları anlattı. Kibariye ve eşi, Kadıköy'deki 'kaynak saç' borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin bıraktıkları stilistlerini ise önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi.
STİLİSTİNİ HEM KUAFÖRDE REHİN BIRAKTI HEM DE PARASINI ÖDEMEDİ
Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın 'kuaföre borç taktı' krizinde bir bomba gelişme daha yaşandı. Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy'deki 'kaynak saç' borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları stilistlerini, önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi. Kibariye'den 24 bin lira alacağı olduğunu belirten stilist İsmail Günüç yaşananlara sitem etti.
Kadıköy'deki bir kuaföre olan 4 bin 200 liralık borcuyla gündeme gelen sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık şimdi ise stilistleri İsmail Günüç'e 'çete üyesi' suçlamasında bulunarak borçları olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kesti. İddiaya göre, kuaföre 'kaynak saç' borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek stilistleri İsmail Günüç'ü kuaför dükkanında rehin bıraktı.
İşletme sahipleriyse genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç'a ait kimlik cüzdanı kuaförde kaldı. Stilist Günüç, Kibariye'nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce 'çete üyesi' olmakla suçlandı sonra telefonları engellendi.
KİBARİYE'NİN SAHNE ELBİSELERİNİ DİKİYORDU
Yaşanan olay sonrası Kibariye'den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye'nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.
"BENİ ÇETE ÜYESİ OLARAK SUÇLADI, 24 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ"
Mağdur edildiğini belirten İsmail Günüç, "Kibariye Hanım ve eşi Ali Bey, kaynak saç parasını ödemediği için işletme sahiplerine kimliğimi bırakmak zorunda kaldım. Kimliğimi alabilmek için Ali Küçükbalçık'a kuaföre ödeme yapması için yazdım. Karşılığında ise kendisi beni çetecilikle suçladı. Sonrasında zaten benim numaramı engelledi. Çılgına döndüm. 24 bin lira alacağım var. "