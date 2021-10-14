Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in annesine bakın! Benzerlik akıl alır gibi değil

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında. Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.