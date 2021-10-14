Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in annesine bakın! Benzerlik akıl alır gibi değil
Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman dizisi sezon finaliyle yine nefesleri kesecek. Baş rolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Özel hayatını gizli tutan ve yakın zaman Instagram açan Özge Törer'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği inanılır gibi değil.
14.10.2021 09:09
- Son Güncelleme: 14.10.2021 09:12
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında. Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.