Sadakatsiz'in Nil'i Nazlı Bulum ile Selçuk'u Tarık Emir Tekin hakkındaki gerçek şaşırttı! Dizinin aşıkları meğer...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz'de Nil ve Selçuk karakterlerine hayat veren Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin, adlarından sık sık söz ettiriyor. Dizinin 2. sezonun yollarını ayırmış olarak başlayan Nil ve Selçuk'un akıbeti ne olacak merak edilirken diğer bir yandan da Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin merak edilip araştırılıyor. İkili arasındaki boy farkını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başta Sadakatsiz'in aşıkları olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları.
Sadakatsiz dizisinin bir küs bir barışık aşıklarını canlandıran Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin, sosyal medyanın da dikkatini çeken iki isim. Sadakatsiz ile birlikte kariyerinde 2-3 basamağı birden çıkan ikili hakkında pek çok detay merak ediliyor.
TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?
Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.
NAZLI BULUM KİMDİR?
Nazlı Bulum 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşındaki Nazlı Bulum tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Nazlı Bulum, ayrıca tiyatro oyunu da yazmıştır. Nazlı Bulum şimdilerde Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer, Hare Sürel, Onur Özaydın ve Sertan Müsellim gibi oyuncularla Kral Lear oyununda oynamakta ve Kral Lear'ın kızı Cordelia'ya hayat vermektedir.
İşte başta Nazlı Bulum ve Tarık Emir Tekin olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları.