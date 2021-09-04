Yaşını duyan şaşkına döndü! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat dillerden düşmüyor…
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat şaşkına çevirdi. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları da mercek altına alınıyor. Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularından Bülent Polat da izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Dizide Gaffur karakterini canlandıran ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. İşte başarılı ismin ve diğer ünlülerin yaşları…
04.09.2021 00:22
- Son Güncelleme: 04.09.2021 00:22
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları da mercek altına alınıyor. Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularından Bülent Polat da izleyenleri kendisine hayran bıraktı.