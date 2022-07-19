Keşfedilme hikayeleri ‘şansa bak’ dedirtti! Kimisi ünlü olmakla kalmadı bir de ünlü etti! Sibel Can, Hande Soral, Fahriye Evcen...

HANDE YENER

Gerçek adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ekonomik açıdan orta hâlli bir ailesi olan Yener, liseyi ikinci sınıfta bıraktı. İlerleyen yıllarda bir evlilik yapan ve bu evlilikten bir evladı olan Yener, 1994'te eşinden boşandı.