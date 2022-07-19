Keşfedilme hikayeleri ‘şansa bak’ dedirtti! Kimisi ünlü olmakla kalmadı bir de ünlü etti! Sibel Can, Hande Soral, Fahriye Evcen...
Bazılarını tanımadan sevdik bazılarından hiç hoşlanmadık... Kimisinin şarkılarıyla coştuk kimisinin canlandırdığı karakter için yas bile tuttuk... Hem işleri hem aşkları derken adlarını sık sık andık. Peki oyuncusundan şarkıcısına hayranı olduğumuz belki de sevmediğimiz bu isimler, nasıl bugünlere geldi? Fahriye Evcen'den Sibel Can'a, Hande Yener'den Yıldız Tilbe'ye birçok ünlü isim geniş bir hayran kitlesine ulaşmadan önce neler yaşadı? Çok mu şanslıydılar yoksa kendi şanslarını kendileri mi yarattı? İşte ünlü isimlerin ağızları açık bırakan keşfedilme hikayeleri...
19.07.2022 20:30 - Son Güncelleme: 19.07.2022 21:17
FAHRİYE EVCEN
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen, Solingen'de dünyaya geldi. Çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirten Evcen'in tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından ise hayatı birden değişti.
HANDE YENER
Gerçek adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ekonomik açıdan orta hâlli bir ailesi olan Yener, liseyi ikinci sınıfta bıraktı. İlerleyen yıllarda bir evlilik yapan ve bu evlilikten bir evladı olan Yener, 1994'te eşinden boşandı.