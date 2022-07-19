Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! O soru üzerine baklayı ağzından çıkardı! Müjdeyi bakın nasıl duyurdu...
2008 Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen ve ilk ekran deneyimini Es-Es adlı dizi ile yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı. Tuğutlu, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine ise müjdeli haberi verdi. Tuğutlu, yurtdışında evlendiğini açıkladı. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun biricik eşi ve o açıklaması...
19.07.2022 18:21 - Son Güncelleme: 19.07.2022 18:30
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski Türkiye güzeli Tuğutlu, Cihan Ergin ile evlendiğini açıkladı.
LEYLA LYDİA TUĞUTLU EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI
Alman asıllı Türk oyuncu ve Türkiye eski güzellerinden Leyla Lydia Tuğutlu uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiğini açıkladı.
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, basın mensuplarının 'Mutlu giden bir ilişkiniz var evlilik düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: "Onu da açıklayayım. Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik.