Alişan'dan kahreden paylaşım! Buse Varol’un biricik eşi o satırlarla yürek dağladı! “Şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak”
Alişan'dan kahreden paylaşım! Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, yoğun bakımda tedavi altına alınmış, entübe edilen Selçuk Tektaş hayatını kaybetmişti. Kardeşinin acı haberiyle sarsılan Alişan ise her fırsatta ona duyduğu özlemi dile getirmişti. Kardeşinin emanetleri olan yeğenleriyle de yakından ilgilenen Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine yürek sızlattı. İşte kardeşinin vefatının yıldönümünden bir gün önce paylaşım yapan türkücünün o satırları...
19.07.2022 22:08 - Son Güncelleme: 19.07.2022 22:08
Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle geçen yıl vefat etmişti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy mezarlığına defnedilmişti.
Kardeşinin emanetleri olan yeğenleriyle de yakından ilgilenen Alişan, Tektaş'ı ölüm yıldönümünden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.