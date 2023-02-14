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Haberler Magazin Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten'le ilk sevgililer günüydü

Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten'le ilk sevgililer günüydü

Tüm Türkiye'nin deprem felaketi sonrası yüreği yandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, 7'den 70'e herkez afetzedeler için seferber oldu, pek çok yardım çağrısı yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Onlardan biri de Seda Sayan'dan geldi. İşte detaylar...

14.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:47
Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten’le ilk sevgililer günüydü

Tüm Türkiye depremzedeler için yas tutarken Seda Sayan'dan anlamlı bir çağrı geldi. İşte detaylar...

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Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten’le ilk sevgililer günüydü

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, çevre illerde de yıkıma neden oldu.

Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten’le ilk sevgililer günüydü

Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten’le ilk sevgililer günüydü

Tüm Türkiye bir yandan afette kaybettiği binlerce insanın yasını tutarken bir yandan da afetzedelerin yaralarını sarıyor.

Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten’le ilk sevgililer günüydü

O isimlerden biri de Seda Sayan.

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