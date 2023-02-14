Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten'le ilk sevgililer günüydü
Tüm Türkiye'nin deprem felaketi sonrası yüreği yandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, 7'den 70'e herkez afetzedeler için seferber oldu, pek çok yardım çağrısı yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Onlardan biri de Seda Sayan'dan geldi. İşte detaylar...
14.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:47
Tüm Türkiye depremzedeler için yas tutarken Seda Sayan'dan anlamlı bir çağrı geldi. İşte detaylar...