Kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti! Seda Sayan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü için bir çağrısı var! Eşi Çağlar Ökten’le ilk sevgililer günüydü

Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.