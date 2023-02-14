Ceyda Düvenci enkazdan çıkan o notla kahroldu yazdığı satırlar yürek sızlattı: "Onların her biri atan bir kalp, duyulmaya doyulmamış cümleler..."
Ceyda Düvenci enkazdan çıkan o notla kahroldu yazdığı satırlar ise yürek sızlattı. 10 ilimizi de vuran depremlerin ardından ortaya çıkan fotoğraflar derinden yaralıyor. Ünlüler depremden çıkan o notları sosyal medya hesaplarından paylaşıp duygularını dilegetiriyor. Son olarak ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den gelen o fotoğraf ve satırlar yürekleri dağladı.
"ONLARIN HER BİRİ ATAN BİR KALP, DUYULMAYA DOYULMAMIŞ CÜMLELER..."
Ceyda Düvenci enkazdan çıkan o notla kahroldu yazdığı satırlar ise yürek sızlattı.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Ünlü isimler o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp duygularını dile getiriyor. Son olarak Ceyda Düvenci Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve yazdığı satırlarla yürekleri parçaladı İşte o paylaşım...
"Onların her biri atan bir kalp, yarım kalmış bir cümle, söylenmemiş sözler, duyulmaya doyulmamış cümleler, koklamaya öpmeye doyamamış eller… Her biri bir hikaye, yaşam, amaç, heyecan, hayal, hayalkırıklığı, umut, umutsuzluk… Daha yazsam satırlarım yetmez yiyip gidenler için… Ama önce kendime sonra bizlere söyleyeceklerim var elbet… Söylenmemiş sözler bırakmayalım ardımızda, yarım kalmasın adımlarımız, heyecanlarımız, hayallerimiz, vazgeçmeyelim hiçbir şeyden… Bir durup kalbimize götürelim elimizi, derin nefes alalım, hissedelim atışını… Yardımımızı bekleyen, sağlıklı bilincimize ihtiyacı olan onbinler var hala… Daha başındayız elele yürüyeceğimiz upuzun yolun… Yol uzun, upuzun hem de… Sevgi, empati, şefkat dolu geçmeli her anı… İyi bakalım bize… Kalbimize şükür…"