Ceyda Düvenci enkazdan çıkan o notla kahroldu yazdığı satırlar yürek sızlattı: "Onların her biri atan bir kalp, duyulmaya doyulmamış cümleler..."

"Onların her biri atan bir kalp, yarım kalmış bir cümle, söylenmemiş sözler, duyulmaya doyulmamış cümleler, koklamaya öpmeye doyamamış eller… Her biri bir hikaye, yaşam, amaç, heyecan, hayal, hayalkırıklığı, umut, umutsuzluk… Daha yazsam satırlarım yetmez yiyip gidenler için… Ama önce kendime sonra bizlere söyleyeceklerim var elbet… Söylenmemiş sözler bırakmayalım ardımızda, yarım kalmasın adımlarımız, heyecanlarımız, hayallerimiz, vazgeçmeyelim hiçbir şeyden… Bir durup kalbimize götürelim elimizi, derin nefes alalım, hissedelim atışını… Yardımımızı bekleyen, sağlıklı bilincimize ihtiyacı olan onbinler var hala… Daha başındayız elele yürüyeceğimiz upuzun yolun… Yol uzun, upuzun hem de… Sevgi, empati, şefkat dolu geçmeli her anı… İyi bakalım bize… Kalbimize şükür…"