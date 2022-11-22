Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sıydı bakın gönlünü kime kaptırdı! Son haliyle dipleri düşüren güzeller güzeli Çiğdem Batur...
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, son haliyle gündeme geliyordu bir süredir. Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen Çiğdem Batur'un hem yeni aşkı ortaya çıktı hem de Batur son haliyle olay oldu. Bakın Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sının aşkı kim çıktı. İşte haberin detayları...
22.11.2022 11:07 - Son Güncelleme: 22.11.2022 11:07
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak hafızalara kazınan Çiğden Batur'dan ilan-ı aşk geldi hem de son haliyle gündemi yerle bir etti.