Kerimcan Durmaz skandal videosu için ben değilim demişti ama... Reynmen'den Kerimcan Durmaz paylaşımı!

Instagram'dan özür videosu yayınlayan müptezel sözde fenomen Kerimcan Durmaz, "Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle beni takip eden, başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum. O kadar çok utanıyorum ve kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime çok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Dolayısıyla bundan sonraki hayatıma da çevremdeki herkese ve her şeye çok daha fazla dikkat ederek devam edeceğim. Tekrar herkesten çok çok özür diliyorum."dedi.