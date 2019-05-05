Kerimcan Durmaz skandal videosu için ben değilim demişti ama... Reynmen'den Kerimcan Durmaz paylaşımı!
Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'a, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı skandal video paylaşımı nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüyor. Paylaşımın ardından müstehcen videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Daha önce o kişi ben değilim diyen Durmaz, bu kez de "O kadar çok utanıyorum ve kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki, ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi. Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ın açıklamasına Reynmen'den tepki geldi.
"BEN DEĞİLİM" DEMİŞTİ!
Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı çirkin görüntünün kendisine ait olmadığını ve uygunsuz içerikli bir videoyu avukatına iletmek isterken istemeden paylaşmış olduğunu açıklamıştı. Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kerimcan Durmaz' hakkında suç duyuruları yapılmıştı. Ancak Kerimcan Durmaz, dün yaptığı açıklamada daha önceki açıklamasını çürüten sözler sarf etti.
KERİMCAN DURMAZ'IN TEPKİ ALAN AÇIKLAMASI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Instagram'dan özür videosu yayınlayan müptezel sözde fenomen Kerimcan Durmaz, "Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle beni takip eden, başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şeyi izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum. O kadar çok utanıyorum ve kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime çok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Dolayısıyla bundan sonraki hayatıma da çevremdeki herkese ve her şeye çok daha fazla dikkat ederek devam edeceğim. Tekrar herkesten çok çok özür diliyorum."dedi.
Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, sanat camiasından diğerünlü isimler gibi Kerimcan Durmaz'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sözde Fenomen'in instagram hesabından yaptığı açıklamanın ardından Reynmen de bir video paylaştı. İşte Reynmen'in Kerimcan Durmaz videosu...