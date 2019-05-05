Hercai'nin Miran Aslanbey'inden örnek davranış! Hercai 8. son bölüm full izle
Hercai 8. son bölüm Atv ekranlarında yine fırtına estirdi. Reyyan'a beslediği aşkla, yıllardır içinde büyüttüğü intikam arasında kalan Miran Aslanbey, yakışıklılığı kadar oyunculuğuyla da göz dolduruyor. Hercai 8. son bölümde Miran Aslanbey, dert ortağı olan en yakın arkadaşı Fırat'ın acısını dindirmesi için birlikte bir şeyler içme teklifine verdiği cevapla bir kez daha gönülleri fethetti.
Yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai, güçlü hikayesinin yanı sıra senaryodaki örnek davranışlarıyla da adından söz ettiriyor.
HERCAİ 8. SON BÖLÜM FULL İZLE! - TIKLA
'İÇEREK UNUTMAK ZAYIF ADAMLARIN İŞİ!'
Kalbinde Reyyan'a beslediği aşkı ve yıllardır uğruna ömrünü adadığı intikamı arasında kalan Miran teselliyi nerede bulacağını bilemez. Çocukluğunu paylaştığı dert ortağı olan en yakın arkadaşı Fırat ise Miran'a acısını dindirmesi için birlikte bir şeyler içmeyi teklif eder. Miran ise "İçerek unutmak bana göre değil, zayıf adamların işi kardeşim" diyerek arkadaşının teklifini reddetti, ve örnek bir davranışta bulunur. Yakışıklılığıyla göz dolduran oyuncu, rolündeki bu sözler ve davranışla gönülleri de fethetti.
HERCAİ EKİBİNDEN CEM KARCI'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!
Dizinin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin'de bulunan dizi ekibi ve yapımcı Cem Karcı'ya sürpriz hazırlayarak yeni yaşını birlikte kutladılar. Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, Karcı'yla olan fotoğrafına iyi ki bizimle olmayı kabul ettin, iyi ki bizimlesin. Doğum günün kutlu olsun kardeşim notunu düştü. Pastayı ekibiyle kesen Cem Karcı, dizi ekibine teşekkür ederek, bu projede olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.