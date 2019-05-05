Hercai'nin Miran Aslanbey'inden örnek davranış! Hercai 8. son bölüm full izle

'İÇEREK UNUTMAK ZAYIF ADAMLARIN İŞİ!'

Kalbinde Reyyan'a beslediği aşkı ve yıllardır uğruna ömrünü adadığı intikamı arasında kalan Miran teselliyi nerede bulacağını bilemez. Çocukluğunu paylaştığı dert ortağı olan en yakın arkadaşı Fırat ise Miran'a acısını dindirmesi için birlikte bir şeyler içmeyi teklif eder. Miran ise "İçerek unutmak bana göre değil, zayıf adamların işi kardeşim" diyerek arkadaşının teklifini reddetti, ve örnek bir davranışta bulunur. Yakışıklılığıyla göz dolduran oyuncu, rolündeki bu sözler ve davranışla gönülleri de fethetti.