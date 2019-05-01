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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından nişanlısı Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Üç ayrı ülkede düğün yapacakları iddia edilen Amine Gülşe ile Mesut Özil, hayranlarının aklını karıştırdı. Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına,"Üçümüz de seni seviyoruz." yazınca ortalık karıştı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı.

01.05.2019 11:58 - Son Güncelleme: 01.05.2019 12:22
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil,sosyal medya üzerinden nişanlısı Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Özil'in paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorum çok konuşuldu.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

nişanlısı Amine Gülşe'nin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı, altına şu notu düştü, "Üçümüz de doğum gününü kutluyoruz. Seni seviyoruz"

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

Ünlü çiftin yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

Peki, Mesut Özil ile Amine Gülşe kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

MURAT BOZ

7 MART 1980

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