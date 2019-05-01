Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye şok mesaj: Üçümüz de seni seviyoruz...

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından nişanlısı Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Üç ayrı ülkede düğün yapacakları iddia edilen Amine Gülşe ile Mesut Özil, hayranlarının aklını karıştırdı. Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına,"Üçümüz de seni seviyoruz." yazınca ortalık karıştı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı.

01.05.2019 11:58 - Son Güncelleme: 01.05.2019 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





