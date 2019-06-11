Keremcem Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez için hazırlık kampına girdi!

HEM SIRA DIŞI HEM DE AKSİYON DOLU!

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği Kimse Bilmez'in aksiyon dolu sahneleri için bir süredir özel eğitmenlerle hazırlanan Keremcem, ekranlarda adeta fırtına estirecek. Esrarengiz bir geçmişe ve sıra dışı yeteneklere sahip olan 'Ali Hoca' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bir yandan sakin bir karaktere hayat verirken bir yandan da aldığı eğitimlerle yaşanan olaylara karşı savunmacı kimliğini ortaya koyacak.

KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA