Keremcem Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez için hazırlık kampına girdi!
Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez, bugün seyircisiyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin başrol oyuncularından Keremcem, rolü için üç aydır kendini hazırlık kampına aldı. Ünlü Hollywood yıldızlarını çalıştıran hocalardan savaş sanatı eğitimleri alan başarılı oyuncunun özellikle yakın dövüş eğitiminde çekilen çok özel fotoğrafları büyük merak uyandıracak. İşte Keremcem'in hazırlık kampından görüntüleri ve yeni dizi Kimse Bilmez'in konusu...
HEM SIRA DIŞI HEM DE AKSİYON DOLU!
Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği Kimse Bilmez'in aksiyon dolu sahneleri için bir süredir özel eğitmenlerle hazırlanan Keremcem, ekranlarda adeta fırtına estirecek. Esrarengiz bir geçmişe ve sıra dışı yeteneklere sahip olan 'Ali Hoca' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bir yandan sakin bir karaktere hayat verirken bir yandan da aldığı eğitimlerle yaşanan olaylara karşı savunmacı kimliğini ortaya koyacak.
HOLLYWOOD TADINDA EĞİTİM
Eğitim dönemi boyunca haftanın 5 günü çeşitli dersler alan Keremcem, boks, kick boks, Filipin Savaş Sanatları (Kali) ve ateşli silah temel eğitim dersleri aldı. Ünlü oyuncu Hollywood Aksiyon Koreografi Eğitimi'ni; Fatih Uğurlu'dan, Filipin Savaş Sanatları Eğitimi'ni ise Mert Hüseyin Gürsoy'dan aldı.
AKSİYON SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMAYACAK
Aldığı eğitimlerin dizi çekimleri süresince devam edeceği öğrenilen Keremcem, set olmayan günlerde eğitimine devam edecek. Aynı zamanda aksiyon sahnelerinde de dublör kullanmayacağını açıklayan oyuncu, aldığı eğitimler sayesinde tüm zorlu sahnelerin üstesinden tek başına gelecek. Aksiyon dolu sahnelerin dışında yayınlanan fragmanlarda namaz kılarken de görüntüleri paylaşılan Keremcem, karakteri ile seyircide büyük merak oluşturdu.
KİMSE BİLMEZ OYUNCULARI
Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler de yer alıyor.